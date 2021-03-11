العيادات المتنقلة تطعم 7600 شخص ضد كوفيد 19 في أقل من شهر

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت شما خالد الرفيع مدير التطوير والمستقبل عضو فريق برنامج العيادات المتنقلة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أن العيادات المتنقلة لتطعيم كوفيد 19 التي أطلقتها الجامعة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي قامت منذ إطلاقها في تاريخ 17 فبراير ولغاية الآن بتطعيم أكثر من 7600 شخص من العاملين في الموسسات والشركات العاملة في إمارة دبي.

وأوضحت أن العيادة قامت بزيارة 8 موسسات لغاية الآن مشيرة إلى أن الحملة ستستمر حتى نهاية العام الجاري.

وبينت شما الرفيع أن السيارتان التي تم تدشينهما كعيادات متنقلة للتطعيم ضد كوفيد 19 تم تقديهما من قبل موسسات المجتمع المدني وهم مصرف الإمارات الإسلامي ومشاريع الساحل الأخضر ونأمل التوسع في العيادات لتصل إلى 10 سيارات خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيرة إلى أن باب دعم المبادرة مفتوحا أمام رجال الأعمال والمؤسسات والشركات.

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