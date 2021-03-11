"البيان" ترافق العيادة المتنقلة لتطعيم كوفيد19 في ند الحمر بدبي

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

رافقت "البيان" صباح اليوم العيادة المتنقلهة التي أطلقتها جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بالتعاون مع هيئة الصحة لتوفير تطعيمات كوفيد لمختلف شرائح المجتمع في الموسسات والدوائر الحكومية، حيث حلت العيادة اليوم في مؤسسة الساحل الأخضر في منطقة ند الحمر لتطعيم الموظفين العاملين في تلك المؤسسة.

وتأتي المبادرة ضمن مساعي الجامعة والهيئة لدعم المجتمع، وتأكيداً لالتزامها بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتطورة، وتوفير العناصر التي تكفل للمجتمع صحته وسلامته في كل الأوقات، لاسيما في مواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار استراتيجية حكومة دبي بشأن التصدي لجائحة «كوفيد-19»، وتوفير اللقاح لأوسع شريحة ممكنة من البالغين والمؤهلين للحصول على اللقاح من سكان الإمارة، ضمن المعايير المُعتمدة.

وكانت جامعة ممد بن راشد للطب والعلوم الصحية قد أطلقت بالتعاون مع هيئة الصحة مؤخرا عيادتان متنقلتان تابعتان للمبادرة لتقديم جرعات لقاحات «كوفيد-19» المعتمدة من هيئة الصحة في دبي، والعيادتان مجهزتان بـ11 نقطة تطعيم، و11 ممرضاً وطبيباً من صحة دبي، إلى جانب طاقم من موظفي الجامعة.

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