«طرق دبي» تنجز 49 ألف تصريح مزاولة مهنة نقل الركاب 2020

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إصدارها 48 ألفاً و749 تصريح مزاولة مهنة لنقل الركاب خلال العام 2020، بواقع 4315 تصريحاً لفئة سائقي النقل المدرسي، و8999 تصريحاً لفئة سائقي الليموزين، و25666 تصريحاً لسائقي مركبات الأجرة، و326 تصريحاً لسائقي الحافلات الثقيلة، إلى جانب 4461 تصريحاً لمشرفات النقل المدرسي، و4082 تصريحاً لخدمة «ناقل» المعنية بنقل الركاب من دبي إلى الإمارات القادمين منها.

وقال حسين الصفار، مدير إدارة شؤون السائقين في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، إن إصدار 48 ألفاً و749 تصريح مزاولة مهنة لنقل الركاب بما فيها تصريحات مشرفات النقل المدرسي في عام 2020، يعكس حرصنا على الحفاظ على استمرار وتيرة العمل رغم تحديات تداعيات جائحة «كوفيد19»، حيث تمكنا بفضل البنية التحتية الرقمية من تحويل التحديات إلى فرص عبر تفعيل إصدار التصاريح عبر الأنظمة المتاحة بنسبة 100%، مع إتاحة إمكانية دفع الرسوم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضح الصفار، أنه تم تدريب وتأهيل 32665 من سائقي نقل الركاب ومشرفات النقل المدرسي خلال العام الماضي، وذلك على مختلف الدورات التأسيسية والتكميلية وإعادة التأهيل وهي معتمدة عالمياً ومصادق عليها من خلال مؤسسات عالمية متخصصة في النقل الحضري مثل: الجمعية الملكية البريطانية للحد من الحوادث، والجمعية الكندية للنقل الحضري.

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