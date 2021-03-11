إطلاق برنامج أبوظبي الرقمي لتعزيز مهارات القطاع الحكومي

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت كل من دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة في هيئة أبوظبي الرقمية وأكاديمية أبوظبي الحكومية، بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، برنامج أبوظبي الرقمي، الذي يعد أول مبادرة مشتركة بين الجهات الثلاث بعد توقيعها لمذكرة تفاهم في شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث يهدف البرنامج الجديد إلى تزويد موظفي حكومة أبوظبي بالمهارات الرقمية التي ستسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي لحكومة أبوظبي والاقتصاد، بما يعزز مكانة الإمارة كأحد رواد القطاع الرقمي الحديث وبصفتها مركزاً متطوراً للأعمال.

شهادة

ودعت كل من دائرة الإسناد الحكومي ممثلة في هيئة أبوظبي الرقمية وأكاديمية أبوظبي الحكومية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، موظفي القطاع الحكومي للمشاركة في البرنامج والحصول على شهادة متخصصة في التحول الرقمي، والتي ترتكز على ثلاث مراحل رئيسية، الأولى هي مرحلة رفع الوعي، والثانية التطبيق العملي، والمرحلة الثالثة تتمثل في التخطيط الاستراتيجي.

وتركز كافة مراحل البرنامج على تزويد المشاركين بالمعلومات والمعرفة وتدريبهم على عدد من التقنيات والمفاهيم الرقمية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في تطوير مهارات المشاركين من خلال منحهم بشهادات متخصصة في المجال الرقمي.

وقال منصور محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي الرقمية: «لم تعد المعرفة الرقمية مجرد قيمة مضافة في عصرنا الحالي، بل أصبحت مهارة ضرورية تحتاجها كوادرنا الوطنية لكي يتمكنوا من مواكبة التطور الذي نشهده اليوم في عالم الرقمنة عموماً وفي مسيرة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي على وجه الخصوص».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز