«إسعاف دبي» تتسلّم مركبة متطورة من مجموعة القيسي

المصدر: (دبي - البيان)

تسلمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أخيراً، مركبة إسعاف متطورة ضمن مركبات المستجيب الأول من مجموعة القيسي لتنضم إلى أسطول مركبات المؤسسة، دعماً لخط الدفاع الأول في مهمته لتعزيز مبادئ الطب الطارئ في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، سالم أحمد القيسي، رئيس مجموعة القيسي وعدد من المسؤولين في كلية مينا للإدارة، حيث تم تسليم المؤسسة مركبة المستجيب الأول ضمن مبادرات رجال الأعمال والمؤسسات لدعم كوادر إسعاف دبي وتوفير الإمكانيات لدعم خط الدفاع المدني.

وأثنى بن دراي على مبادرة مجموعة القيسي ودعمها للمؤسسة، مؤكداً أن أزمة كورونا أظهرت المعدن الطيب والأصيل لرجال الأعمال الذين لم يدخروا جهداً أو مالاً في الوقوف إلى جانب مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة: إن دعم مجموعة القيسي بمركبة مستجيب أول بادرة متميزة ومقدرة، مؤكداً أن المؤسسة تلقت الكثير من الدعم من مؤسسات وجهات فضلاً عن أفراد جميعها زادت من عزيمة كوادرنا العاملين، ووفرت لهم الدعم والإمكانيات لأداء مهامهم في إنقاذ الأرواح.

وأعرب سالم القيسي، رئيس مجموعة القيسي، عن فخره بمنجزات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومشاريعها الابتكارية التي تواكب تطلعات الحكومة الرشيدة، مؤكداً أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وكوادرها المتميزة كان لهم دور كبير في السيطرة على أزمة جائحة كورونا.

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