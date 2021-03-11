مبادرة لطباعة تعليمات استخدام الأدوية بلغة «برايل»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة مجتمعية جديدة بطباعة إرشادات وتعليمات استخدام الأدوية بلغة «برايل» الخاصة بالمكفوفين من خلال ملصقات على علب الأدوية حتى يتمكن المكفوفون من قراءة تعليمات استعمال الأدوية بشكل مفهوم دون الحاجة إلى المساعدة.

وتأتي المبادرة في إطار توجهات حكومة الإمارات لتعزيز وترسيخ حقوق أصحاب الهمم وتوفير جميع الخدمات الموائمة لدعم قدراتهم وإمكانياتهم ودمجهم بالمجتمع وتأمين حياة كريمة لهم.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية إطلاق الوزارة هذه المبادرة المشتركة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وذلك مواكبة لتوجيهات وحرص الحكومة الرشيدة على تنمية وتطوير برامج مبتكرة لرعاية أصحاب الهمم وتمكينهم وتأهيلهم، مشيراً إلى أن الإمارات من أولى الدول التي طبقت لغة «برايل» على أغلفة الأدوية.

وقال عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «تسعى المؤسسة دائماً لإطلاق ودعم مختلف المبادرات التي تخدم فئات أصحاب الهمم، حيث تعد مبادرة طباعة إرشادات وتعليمات استخدام الأدوية بلغة «برايل» من المبادرات المجتمعية المهمة والتي تخدم أبناءنا وإخواننا المكفوفين وذوي التحديات البصرية لتمكنهم من قراءة تعليمات استعمال الأدوية دون الحاجة إلى المساعدة».

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