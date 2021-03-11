«دبي للتبرع بالدم» يجدد اعتماده الدولي من الجمعية الأمريكية

المصدر: (دبي - البيان)

تمكن مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي من تجديد الاعتماد الدولي من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم بنسبة امتثال وتطبيق للمعايير المطلوبة وصلت إلى 100%، وهو الأمر الذي يؤكد المستوى العالي لإجراءات الجودة والسلامة ودقة العمليات والفحوصات المعمول بها في المركز.

وأكد الدكتور حسين السمت مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذا الإنجاز الذي سيعزز من مأمونية وسلامة عينات الدم ويعمل على رفع مستوى جودة الرعاية الصحية، وتعزيز القدرة التنافسية للمركز إضافة إلى تعزيز الثقة بعينات الدم التي يجمعها ويوزعها المركز، خصوصاً وأن الجمعية الأمريكية لبنوك الدم لديها معايير ومتطلبات شديدة الصرامة لمنح بنوك الدم على مستوى العالم هذا الاعتماد، فهي الجهة المعنية والمتخصصة باعتماد مراكز التبرع بالدم وإجراءات نقل الدم ومكوناته للمرضى.

وقال الدكتور السمت: إن تجديد المركز لهذا الاعتماد جاء بعد عملية من التدقيق والمراجعة المكثفة من قبل مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم، والتي ركزت على كافة الجوانب المهنية التخصصية والتقنية والإدارية والأجهزة والمعدات الطبية والتأكد من مدى التزام المركز بتطبيق المعايير والشروط اللازمة لتجديد هذا الاعتماد.

وأشار إلى أن مركز دبي للتبرع بالدم هو أول مركز في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحصل على الاعتماد الدولي من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم وذلك عام 2012 وقد نجح في المحافظة على هذا الاعتماد منذ ذلك الوقت حتى الآن، حيث تتم إعادة التدقيق والاعتماد كل سنتين لضمان اتباع المركز لجميع معايير الجودة والسلامة بالإضافة إلى مواكبة التطور العلمي.

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