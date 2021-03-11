الإمارات الرابعة عالمياً في استهلاك الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفت الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابع على مستوى العالم في استهلاك الطاقة الشمسية، وفقاً للدراسة الصادرة عن موقع «أور وورلد ان داتا» الشبكي التابع لجامعة «أوكسفورد» البريطانية، بالتعاون مع التقرير السنوي للطاقة العالمية، الصادر أخيراً عن شركة «بريتيش بتروليم» البريطانية للنفط.

وأفادت الدراسة بأن حجم استهلاك الطاقة الشمسية في الإمارات بلغ 1.056 كيلوواط في الساعة للفرد من سكانها في 2020، ما منح الدولة المركز الرابع عالمياً.

وأكدت الدراسة أن هذا التصنيف المتقدم يعكس مُضِي الإمارات قُدُماً في تنفيذ سياساتها التي تهدف إلى تبني مصادر الطاقة المتجددة ونشر استخدامها في الدولة.

واستأثرت الطاقة الشمسية بنسبة 0.77% من إجمالي الطاقة التي يستهلكها الفرد ضمن سكان الإمارات.

وتفوقت الإمارات على إيطاليا التي جاءت في المركز الخامس عالمياً وبلغ استهلاك الفرد فيها من الطاقة الشمسية 995 كيلوواط في الساعة، واليونان «السادسة»، وبلغ استهلاك الفرد فيها 936 كيلوواط في الساعة، وبلجيكا «السابعة»، 847 كيلوواط في الساعة، وتشيلي «الثامنة»، 823 كيلوواط في الساعة، والولايات المتحدة الأمريكية «التاسعة»، 815 كيلوواط في الساعة، وإسبانيا «العاشرة»، 797 كيلوواط في الساعة.

وكانت صدارة العالم في استهلاك الطاقة الشمسية من نصيب أستراليا، التي يستهلك الفرد من سكانها 1764 كيلوواط في الساعة، وجاءت اليابان في المركز الثاني بحجم استهلاك بلغ 1469 كيلوواط في الساعة للفرد، فيما حلت ألمانيا ثالثة.

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