تعاون لإنشاء مركز محاكاة مبتكر في كلية العلوم الصحية بجامعة الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي )

وقعت جامعة الفجيرة، اتفاقية تعاون مع مجموعة ليدر هيلث كير، نصت على توريد وتركيب وتشغيل مختبرات تخصص بكالوريوس التمريض في جامعة الفجيرة، وذلك في إطار رؤية الجامعة لإنشاء مركز محاكاة مبتكر على أحدث طراز لإكساب خريجي تخصص التمريض المهارات السريرية النوعية لضمان ممارستهم تمريضاً آمناً وفعالاً لممارسة مهاراتهم وإتقانها حتى يكونوا مستعدين لممارسة المهنة فور تخرجهم.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور سامح غوانمة مدير الجامعة، وسوكديب ساشديف الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور يوسف المرشودي عضو اللجنة التنفيذية ومدير جمعية الفجيرة الخيرية، والدكتورة كورين فان بيلكون عميدة كلية العلوم الصحية بالجامعة.

وأكد الدكتور سامح غوانمة مدير الجامعة، أنه على الصعيدين الوطني والدولي، هناك اهتمام كبير بمهنة التمريض لما لها من دور في مواجهة «كوفيد 19». وعليه بادرت جامعة الفجيرة لاستحداث تخصص التمريض لخدمة إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

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