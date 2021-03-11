خبير: الإمارات قدمت للعالم تجارب ناجحة وملهمة

المصدر: دبي - البيان

أكد خبير عالمي في مجال التحول الذكي، أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لدولة الإمارات ودبي التي قدمت للعالم نماذج ملهمة في التحول الذكي وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وبناء بنية تحتية رقمية وإنشائية متطورة عززت من مكانتها العالمية واقتصادها المعرفي المستدام، والتي شكلت مصدر إلهام لكثير من حكومات الدول الساعية إلى بناء مستقبل أفضل لشعوبها.

وقال الدكتور باراغ خانا المستشار الاستراتيجي والمتخصص في التنمية والتحول الذكي ومؤسس شركة «فيوتشر ماب»، خلال مشاركته في جلسة افتراضية بعنوان «بيانات 2020.. فرصة لرسم رؤى سليمة وعلمية للحاضر والمستقبل»، حاوره فيها سعيد القرقاوي، مدير أكاديمية دبي للمستقبل، إنه رغم كل التحديات التي شهدها العالم خلال 2020، إلا أن الاقتصادات الآسيوية استعادت عافيتها بسرعة أكبر من سواها.

تجربة ملهمة

وأشاد خانا بتجربة دبي وقصة نجاحها المتميزة التي قدمت الكثير من الدروس من خلال تحوّلها إلى مدينة عالمية بروابط متينة مع العالم، مع ترسيخ مكانتها كمدينة ذكية، لافتاً إلى أن دبي باتت نموذجاً ملهماً للمدن العالمية التي تسعى الكثير من الدول لاستنساخه، ومشيراً إلى أن الحكومات في المنطقة استفادت من أزمة «كوفيد 19» التي سرعت الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التعليم والعمل والتطبيب عن بعد والحلول المالية الذكية.

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