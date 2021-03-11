عبدالله بن زايد يؤكد عمق العلاقات بين الإمارات وماليزيا

المصدر: أبوظبي - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا، بحضور هشام الدين حسين وزير خارجية ماليزيا.جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا وفرص تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وأكد سموه عمق العلاقات بين الإمارات وماليزيا وقيادتهما والحرص المستمر على دعم وتعزيز مجالات التعاون والعمل الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

قبيل ذلك، وبحضور رئيس وزراء ماليزيا، تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية ماليزيا 3 مذكرات تفاهم بين البلدين.

وشملت مذكرات التفاهم مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين ومذكرة حول إقامة علاقات تعاون دبلوماسي في الأمن الغذائي ومذكرة للتعاون في إنشاء كرسي أستاذية باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في ماليزيا.

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