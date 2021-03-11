«خيرية الشارقة» تتكفل بإجراء 5500 جلسة غسيل كلوي خلال 12 شهراً

المصدر: الشارقة- وام

أكدت جمعية الشارقة الخيرية سعيها لاحتواء مرضى الفشل الكلوي، ومساعدتهم من خلال لجان المساعدة، التي تقوم بدورها بدراسة وفحص الطلبات المقدمة، إضافة إلى التعاون بين الجمعية والجهات المختصة في علاج المرضى المحالين من قبل الجمعية بأسعار رمزية مخفضة.

وقالت الجمعية إنها تكفلت بإجراء 5500 جلسة غسيل كلى، بتكلفة مالية بلغت 4.5 ملايين درهم، وذلك خلال الفترة من أبريل الماضي حتى مارس الجاري.

وقال عبدالله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للكُلى، الذي يصادف 11 من شهر مارس: إن الجمعية تؤدي دورها الإنساني وفق رؤيتها الاستراتيجية وخطتها، التي تتبلور حول توفير كل سبل الرعاية والمساعدة لطالبي المساعدات العلاجية، ولا سيما الحالات الطارئة مثل مرضى الفشل الكلوي، الذين تطلب حالتهم الصحية السرعة في توفير العلاج والاستمرارية، لضمان تعافي المريض.

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