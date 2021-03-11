شراكة بين «ديوا» و«دو» لدفع التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

وقعت «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بهدف تسريع عجلة التحول الرقمي في إمارة دبي. وتضع مذكرة التفاهم أسساً لمزيد من أوجه الشراكة بين الجانبين، توفر في إطارها كل من «ديوا الرقمية» و«دو» أفضل الحلول والأنظمة الرقمية عالية الجودة والكفاءة.

وقع مذكرة التفاهم كل من فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، والمهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة «ديوا الرقمية»، بحضور كل من معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأحمد جلفار، العضو المنتدب لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وفريد فريدوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في «دو»، والمهندس وليد سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة «ديوا الرقمية» لشؤون الطاقة.

وقال سعيد الطاير: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، نسعى في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال تبني أحدث الحلول الذكية والتقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لاستحداث وإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة في دبي».

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