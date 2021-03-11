3300 رخصة بناء جديدة في عجمان خلال 2020

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن إنجاز 3300 رخصة بناء جديدة خلال عام 2020 واستمرارية الأعمال في المشاريع العمرانية كافة، لاسيما مشاريع البنية التحتية خلال جائحة «كورونا».

جاء ذلك خلال الملتقى الافتراضي الأول الذي نظمته الدائرة لعرض ومناقشة نتائج الخدمات والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية، وتبادل البيانات مع أفراد المجتمع.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن القطاع حرص على تنظيم الملتقى ليكون قناة تواصل مباشرة مع كافة شرائح المجتمع، للاستماع للأصوات ومعرفة الآراء والأفكار والمتطلبات التطويرية، مشيراً إلى تضافر الجهود في كافة إدارات القطاع لتحويل ما يتمنى المجتمع لمشاريع واقعية يشعر بأثرها الجميع.

استمرارية الأعمال

واستعرض المهندس خليفة الفلاسي مدير إدارة المباني إنجازات الإدارة وتعاملها مع جائحة «كورونا»، حيث تمكنت من إصدار 3300 رخصة بناء جديدة خلال العام الماضي وعمل الموظفين على استخدام البرامج الذكية لإنجاز الخدمات من دون توقف.

وتطرق إلى مبادرة الدار والتي تسعى إلى توعية أفراد المجتمع بكيفية تصميم البيوت واستغلال المساحات على أكمل وجه، متحدثاً عن الخطوات العملية التي تتبعها الإدارة مع مكاتب الاستشارات والمقاولين.

وتناول المهندس عبدالله المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة مشاريع الطرق ومن أبرزها مشروع جسر الراشدية والذي أسهم في انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام المروري، مشيراً إلى أن العمل يجري على قدم وساق لتطوير طرق مدينتي مصفوت والمنامة ومركز المدينة وإعداد دراسات لتطوير الأحياء القديمة وطرق منطقة الصناعية بالإمارة.

وقدم المهندس علي مال الله الشحي مدير إدارة التخطيط والمساحة في الدائرة، شرحاً للمجتمع عن الجهود التي تبذل لتقديم الأفضل، لافتاً إلى إطلاق طائرة لأغراض المسح الشامل والتي ستساعد في جمع البيانات الدقيقة والشاملة، موضحاً أن معرفة وبينت عائشة الطنيجي مدير إدارة نظم المعلومات المكانية، أن الكفاءات المؤهلة في الإدارة تعمل على مدار الساعة لتوفير أفضل الخدمات للجمهور.

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