لجنة إسعاد المحامين بـ«محاكم دبي» تناقش الخدمات والمبادرات

المصدر: دبي - البيان

عقدت محاكم دبي ممثلة بلجنة إسعاد المحامين، اجتماعاً عبر نظام الاتصال عن بعد، لمناقشة عدد من المواضيع والاقتراحات الواردة من قبلهم، وذلك من منطلق إشراك المحامين بصفتهم شركاء لمحاكم دبي في عملية تصميم الخدمات والمبادرات والمشاريع الخاصة بمحاكم دبي، والتي تستهدف جميع المتعاملين.

وأوضح عبد الله الريس، رئيس فريق مجلس إسعاد المحامين، أنه تم خلال الاجتماع طرح عدة أفكار تطويرية، بالإضافة إلى مناقشة ملاحظات المحامين والعمل على إنجازها في الفترة القادمة، موضحاً أن المجلس يضم في عضويته عدداً من موظفي محاكم دبي وعدداً من المحامين ممثلين عن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، موضحاً الريس المهام المنوطة بالمجلس ومنها، التعاون والتنسيق بين محاكم دبي وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وتنظيم وإعداد المشاريع الفاعلة التي تخص أجندة السعادة للمحامين والقانونيين، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لأعضاء المجلس لضمان متابعة عملية التحسين والتطوير على المبادرات والمشاريع الخاصة بأجندة السعادة.

وأضاف الريس من مهام المجلس أيضاً، التنفيذ الفاعل للمتطلبات الاستراتيجية لمحاكم دبي فيما يخص تعزيز دور الشركاء وتحديد احتياجاتهم، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم المبرمة بين محاكم دبي وجمعية الإمارات للمحامين لمناقشة الملاحظات والمقترحات المقدمة من قبل المحامين.

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