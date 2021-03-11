شرطة دبي تحصل على «آيزو» إدارة المخاطر

المصدر: دبي - البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على شهادة الآيزو ISO 31000:2018 في إدارة المخاطر، وذلك بعد اجتياز المركز لجميع متطلبات الشهادة وتطبيقه المواصفة على جميع أقسامه، ويُعد هذا الإنجاز استكمالاً لمنظومة وسلسلة التميز والإبداع في شرطة دبي، وحرصاً على الوصول إلى أفضل الممارسات والمقاييس والمواصفات العالمية في منظومة إدارة وتطوير الأداء.

وتسلم اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، شهادة آيزو إدارة المخاطر من الدكتور عمرو طالب، ممثل «كاناغلف» للمعايير القياسية الدولية، بحضور العميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، والعقيد أحمد بورقيبة، مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ونائبه المقدم سعيد بن دلموك، والمقدم الشيخ ماجد المعلا رئيس قسم التدريب والتمارين في المركز، وعدد من الضباط.

وقال العبيدلي، إن شرطة دبي بمكانتها وسمعتها العالمية تمضي قدماً في كافة الصعد لتحقيق الإنجازات.

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