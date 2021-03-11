شرطة دبي تكرّم الفائزين بـ«الروح الإيجابية»

المصدر: (دبي - البيان)

كرّمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع «5» فائزين بمسابقة «الروح الإيجابية» التي انطلقت في فبراير 2021 بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام ونادي فيتنس تايم، وتم تقديمها من خلال البرنامج الإذاعي «روحك رياضية» الذي يُقدمه الإعلامي كفاح الكعبي على إذاعة نور دبي، بمشاركة 875 متسابقاً.

وأكد العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إن مسابقة «الروح الإيجابية» تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين.

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