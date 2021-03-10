مواصلات الإمارات تفتتح مركز الفحص الفني للمركبات الثقيلة بالفاية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بالتعاون والشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، افتتح محمد عبدالله الجرمن الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات الإمارات مركز الفحص الفني للمركبات الثقيلة في محطة الفاية بإمارة أبوظبي، وذلك في إطار خطة تحديث وتطوير مراكز تقديم الخدمة في مختلف مناطق الدولة.

شارك في مراسم الافتتاح كل من العقيد محمد سالم البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات، والعقيد مطر الصهباني الظاهري نائب مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات، والرائد فيصل راشد الجنيبي رئيس قسم الفحص الفني، والملازم حمد آل علي مدير فرع الفحص الفني بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومن جهة مواصلات الإمارات حضر كلٌ من عبدالله الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات، وفاضل عطا الله مدير قطاع الخدمات الفنية للأفراد، وعامر جمعة الشحي مدير وحدة الفحص، إلى جانب الموظفين والفنيين العاملين في المركز.

وبهذه المناسبة، صرح محمد عبدالله الجرمن الرئيس التنفيذي للشركة بأن افتتاح مبنى الفحص الفني للمركبات الثقيلة في محطة الفاية التابعة لمواصلات الإمارات هو استكمال لخطة تطوير الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشيراً إلى أن منظومة الخدمات التي توفرها الشركة تشمل الخدمات الفنية من صيانة وإصلاح وفحص، بالإضافة إلى خدمات النقل والتأجير المختلفة، مشيداً بالتعاون الفاعل والمثمر من قبل المعنيين في شرطة أبوظبي مع مواصلات الإمارات وبما يحقق الأهداف المشتركة لخدمة المؤسسات والأفراد في مجال خدمات الفحص الفني.

وأوضح الجرمن أن موقع الفحص الفني يشمل 4 مسارات منها مساران للفحص النظري ومساران آخران للفحص الشامل، وبطاقة استيعابية تصل إلى 52 مركبة بالساعة في حالة تشغيل جميع المسارات، وهي مسارات انسيابية تضمن عدم تكدس المركبات الثقيلة وتسهيل الحركة لسائقيها.

وأضاف إن الموقع الجديد هو الثامن من نوعه في إمارة أبوظبي، حيث تنتشر باقي المواقع في المناطق المختلفة في الإمارة، فضلاً عن موقع آخر في إمارة الفجيرة، منوهاً بأن مراكز الفحص الفني أنجزت خلال العام الماضي نحو 140 ألف عملية فحص لصالح المستفيدين من أصحاب وملاك المركبات الثقيلة بما فيها الشركات البترولية العاملة في الحقول البرية والبحرية، وباقي الشركات أصحاب العمالة في إمارة أبوظبي والمواطنين من ملاك المزارع.

ولفت إلى أن خدمات الفحص الفني المقدمة تنقسم إلى خدمات الفحص الفني بالمواقع المنتشرة في أبوظبي وفي الفجيرة، وكذلك الخدمات المقدمة من جهاز الفحص الفني المتحرك للمركبات في جميع إمارات الدولة، إلى جانب خدمات فحص المقطورات (القواليص)، والمبردات والثلاجات الناقلة للفواكه والخضراوات والأشتال الزراعية، كما تشمل الخدمات الفحص الخاص بطلب تغير صنف المركبة وصبغ وسمكرة وتغيير لون المركبة.

واختتم الجرمن تصريحه بالإشارة إلى أن مواصلات الإمارات بدأت مع مطلع العام الحالي في تنفيذ خطة للتحول الرقمي لخدمات الفحص الفني في جميع المراكز من خلال تفعيل خدمة الحجز المسبق للشركات والأفراد في نظام خدمة العملاء على الموقع الإلكتروني للشركة، مع توفير خيارات الدفع بالبطاقة الائتمانية.

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