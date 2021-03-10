مجلس شما محمد للفكر و«الإمارات للسيدات» ينظمان «المرأة وتحديات المسؤولية المجتمعية»

المصدر: العين - وام

أكدت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن الذي يشكل حضوراً حقيقياً للوعي هو دور المرأة في تنشئة الطفل على العدالة والمساواة، فهو سيصبح في المستقبل الشريك في المسيرة رجلاً كان أو امرأة.

جاء ذلك خلال ندوة «المرأة وتحديات المسؤولية المجتمعية»، التي نظمها، مجلس شما محمد للفكر، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للسيدات بمجموعة دبي للجودة، برعاية وحضور الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، إلى جانب حضور سميرة شالوه، المدير العام لمجموعة دبي للجودة، ونخبة من المبدعات والسيدات المتميزات وبإدارة الإعلامية ندى الشيباني.

بدأت الندوة بورقة عمل قدمتها الشيخة د. شما، بعنوان «سؤال المرأة وأحوالها»، مشيرة إلى أهمية اليوم العالمي للمرأة، مقدمة تحية تقدير لكل امرأة في كل مكان في العالم، مثيرة بعض الأسئلة المتعلقة بالمرأة ووضعها وإنجازاتها المجتمعية، مستعرضة الدراسات العالمية لنسبة النساء حول العالم، اللواتي يمتلكن حق تقرير مصيرهن ونسبة البطالة في العالم لدى النساء.

ونبهت إلى أنه ما زالت هناك أسئلة كثيرة عن أحوال المرأة يجب أن تطرح بدون أي انحياز أو تفرقه بين الجنسين كي نستطيع أن نواكب التطور التكنولوجي والتطور المجتمعي على نفس القدر من السرعة.

من جانبها تحدثت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج حول المرأة والعمل السياسي، مستعرضة نضال المرأة المصرية عبر التاريخ، فيما تحدثت د. مناهل ثابت، رئيسة شركة النصائح الذكية للاستشارات رئيسة المنتدى الاقتصادي للتنمية المستدامة - بريطانيا، حول المرأة والاقتصاد المعرفي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.

أما د. منال تريم، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي، فأشارت إلى ما وصلت له المرأة في مجال الطب والمهن الأخرى، فيما تحدثت د. مريم سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لكايزن للتدريب ومول 2071 حول المرأة والابتكار وتحقيق التحديات وما وصلت له المرأة الإماراتية، بينما تناول حديث الكاتبة والإعلامية د. بروين حبيب المرأة والثقافة.

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