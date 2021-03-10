سفيرنا بالقاهرة يقيم حفلاً لمنتسبي البعثة وملحقياتها بمناسبة يوم المرأة العالمي

المصدر: القاهرة - وام

أقام الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، حفل استقبال في منزله لجميع منتسبي البعثة وملحقياتها الفنية، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقدم السفير التهنئة لجميع الموظفات بهذه المناسبة، مؤكداً أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بدعم كامل من قيادتنا الرشيدة ومن كافة فئات المجتمع.

يذكر أن العالم احتفل أول من أمس بـ«يوم المرأة العالمي» الذي يصادف 8 مارس من كل عام للوقوف على الإنجازات التي حققتها المرأة في المجالات كافة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز