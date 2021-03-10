عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء ماليزيا

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا بحضور معالي هشام الدين حسين وزير خارجية ماليزيا.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا وفرص تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19".

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا وقيادتهما والحرص المستمر على دعم وتعزيز مجالات التعاون والعمل الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

قبيل ذلك.. وبحضور معالي محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا .. تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي هشام الدين حسين وزير خارجية ماليزيا 3 مذكرات تفاهم بين البلدين.

وشملت مذكرات التفاهم الثلاث مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين ومذكرة تفاهم حول إقامة علاقات تعاون دبلوماسي في مجال الأمن الغذائي ومذكرة تفاهم للتعاون في إنشاء كرسي أستاذية باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في ماليزيا.

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز