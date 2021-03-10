بلدية دبي تغلق 3 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم

نفذ مفتشو البلدية 2289 زيارة تفتيشية على المؤسسات، أمس الأول، أسفرت عن إغلاق 3 مؤسسات شملت: صالوناً ومركز لياقة ومغسلة، لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، ومخالفة التعليمات الصحية والنظافة الشخصية، ومخالفة 5 مؤسسات، وتوجيه 31 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة، 2250 مؤسسة.

ويحرص مفتشو بلدية دبي، على متابعة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، خلال الجولات الرقابية على المؤسسات، والتي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، حيث تشمل هذه الإجراءات، اشتراطات ملزمة، يجب اتباعها في المؤسسات، من بينها: الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

وتهدف بلدية دبي، إلى تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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