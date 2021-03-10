توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والمد الثاني عند 01:29 ..والجزر الأول عند الساعة 18:38 والجزر الثاني عند الساعة 06:17.

بحر عمان خفيف الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 21:30 والمد الثاني عند الساعة 09:07 ..و الجزر الاول عند الساعة 14:51 والجزر الثاني عند الساعة 03:38.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 17 80 30

دبي 32 18 70 25

الشارقة 34 15 75 25

عجمان 33 18 80 35

أم القيوين 32 14 80 30

رأس الخيمة 31 18 75 25

الفجيرة 33 21 65 20

العين 35 16 65 10

ليوا 35 15 80 15

الرويس 34 17 80 20

السلع 34 16 75 25

دلما 29 18 80 45

طنب الكبرى 28 19 85 40

طنب الصغرى 28 19 85 40

أبو موسى 28 19 85 40.

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