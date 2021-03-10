محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم معالي محي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - بزيارة معالي رئيس وزراء ماليزيا والوفد المرافق إلى دولة الإمارات مؤكداً أن الزيارة تشكل دفعاً مهماً للعلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة شعبيهما وتطلعهما إلى مزيدٍ من التقدم والتنمية والازدهار.

وبحث سموه ومعالي محي الدين ياسين.. علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين والفرص المتنوعة الواعدة لتنمية التعاون المشترك في مجالات التنمية والاستثمار والتجارة والاقتصاد وغيرها.

واستعرض الجانبان التحدي الذي تمثله جائحة" كوفيد - 19" للبلدين والعالم والحاجة الملحة إلى التعاون والتكاتف بين مختلف دول العالم والمنظمات الصحية المعنية.

كما تطرقا إلى مجمل القضايا والموضوعات التي تهم البلدين ومستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتحديات المشتركة التي تواجهها.. وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء.. متانة العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا التي نمت خلال العقود الماضية على أسس قوية من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والحرص على تعزيزها ودفعها إلى الأمام والتواصل المستمر على جميع المستويات.

وقال سموه إن دولة الإمارات لديها اهتمام كبير بتطوير علاقاتها مع الدول ذات التجارب التنموية المتميزة والملهمة ومنها تجربة ماليزيا الصديقة.

من جانبه أعرب رئيس وزراء ماليزيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. مؤكدا حرص بلاده على تنمية التعاون المشترك وتنويع آفاقه في مختلف الجوانب بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس الوزراء الضيف الذي يضم.. معالي هشام الدين حسين وزير خارجية ماليزيا وسعادة محمد ستهرول إكرام يعقوب وكيل عام وزارة الخارجية والسيد محمد سوهيمي بن جعفر وكيل وزارة الخارجية لشؤون غرب آسيا وعدداً من المسؤولين.

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