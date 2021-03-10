فرق أمنية للحد من التجمعات خلال رمضان في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة خلال الملتقى الإعلامي الخامس الذي عقدته شرطة الشارقة صباح اليوم مع الإعلاميين أنه تم تشكيل فرق أمنية للحد من التجمعات خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بهدف الحفاظ على صحة كافة أفراد المجتمع والحيلولة دون انتشار الجائحة.

وقال الشامسي إنه خلال رمضان الماضي كان هناك تواجد أمني كثيف قدم جهودا جبارة من خلال نشر التوعية بعدة لغات وبصورة مبتكرة تعرف بمخاطر فيروس كورونا، منها ( الدرون ) التي استخدمتها الفرق الأمنية لبث التوعية في المساجد ومناطق التجمعات والمناطق الصناعية التي استهدفت شريحة كبيرة من العمال، مبينا في الوقت ذاته أنه خلال 2020 تم رصد 42 ألف مخالفة للإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات ذات الصلة، ومنها القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأضاف الشامسي أنه مع بداية العام 2021 تم تحرير 21 ألف مخالفة للتدابير الوقائية تمثلت في عدم ارتداء الكمامة وعدم التباعد والالتزام بالعدد المحدد في المركبات، كما تم تحويل بعض المخالفات إلى النيابة العامة.

وأضاف اللواء الزري أنه خلال 2020 حققت شرطة الشارقة تفوقاً في نتائج مؤشراتها الاستراتيجية ومستهدفاتها، فبلغ معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة في 2020 معدل 43.25 بانخفاض قدره 15 % عن العام 2019 والذي بلغ المعدل 51.05، كما أن نسبة الجرائم المقلقة المكتشفة من المجهول بلغت 51 % في 2020 بزيادة قدرها 24 % على العام 2019 والذي بلغت فيه الجرائم المكتشفة 41 %، كما تم وضع مستهدف 7 دقائق للوصول إلى الحوادث في 2020 ، وعلى الرغم من ذلك تم تحقيق 6 .45 دقيقة بفضل الجهود التي بذلت.

4 حاضنات

وقال خلال الملتقى أنه سوف يتم تشكيل فرق أمنية للحد من حالات التسول التي تطرأ خلال شهر رمضان المقبل، كما أنه بالشراكة مع الجهات ذات الصلة سوف يتم التكثيف الأمني على مدار الساعة للحيلولة دون انتشار المتسولين، إذ تم ضبط 730 متسولا خلال الفترة الماضية، كما أنه خلال ال 5 أشهر الماضية تم الحد من تواجد المتسولين، وتم إعادة المضبوطين إلى بلدانهم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للشرطة، لافتا إلى أنه تم الاستفادة القصوى من حاضنات الابتكار بشرطة الشارقة للتصدي لجائحة ( كوفيد 19 ) والتي يبلغ عددها 4 حاضنات، إضافة إلى أنه تم استخدام الخدمات الذكية خلال الجائحة في كافة الخدمات التي تقدمها الشرطة لعملائها، إذ بلغت نسبة عدم الحضور إلى مراكز الخدمات 80 %، فأضحت مجمل الخدمات تقدم إلكترونيا ما حد من الجائحة، كما تم إطلاق جائزة الشارقة للابتكار المفتوح من قبل شرطة الشارقة واستقبلت حتى الآن 200 فكرة سوف يتم تقييمها والعمل بها.

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