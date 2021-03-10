والد الطفلة العراقية: لافين بخير وعافية وتحظى بمتابعة دقيقة في مستشفى الجليلة

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أكد والد الطفلة العراقية. لافين التي تكفل بعلاجها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن ابنته بصحة جيدة وتحسن مستمر، بعد تلقيها حقنة ضمور العضلات الشوكي التي تعد الأغلى في العالم.

وقال الأب إبراهيم جبار محمد بأن الكلمات تعجز عن شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على لفتته الكريمة ومبادرته الانسانية الجميلة لافتًا إلى أن لافين تحظى بعناية فائقة ومتابعة حثيثة لحالتها الصحية من قبل أطباء المستشفى وتجرى لها تحاليل دقيقة والأمور تبشر بالخير إن شاء الله.

وكان الطبيب المشرف على علاج الطفلة لافين قد أكد في وقت سابق أن الطفلة لافين ستخضع لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أشهر يضم العديد من الجوانب أبرزها جلسات التأهيل والعلاج الطبيعي والتحاليل المخبرية أسبوعيا لمتابعة تطورات الحالة الصحية للطفلة والوقوف على تأثيرات الدواء.

وكانت السيدة مسار، والدة الطفلة لافين، قد وجهت نداءً إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي ناشدته فيه لعلاج الطفلة من مرض العضلات الشوكي النادر والذي لا يتوفر إلا في مستشفى الجليلة التخصصي للاطفال لاعتباره من العلاجات المكلفة جدا وتفوق امكانيات والديها.

وعلى الفور وجه نائب رئيس الدولة بعلاجها على نفقته الخاصة وتم التواصل مع الشركة المصنعة للإبرة الجينية لتوفيرها بأسرع وقت وبالفعل تلقت لافين الحقنة الأحد الماضي.

وأعربت والدة الطفلة عن بالغ شكرها وامتنانها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على مبادرته الانسانية سائلة المولى عز وجل أن يحفظ قادة دولة الإمارات وأن يديم على الدولة الأمن والأمان.

وقال الدكتور هيثم البشير في مقابلة أجرتها معه «البيان» في وقت سابق أن مرض ضمور العضلات الشوكي يعتبر من الأمراض النادرة التي تصيب الجهاز العصبي الحركي ويؤثر على جميع الخلايا العصبية بما في ذلك الخلايا المسؤولة عن الحركة والبلع والتنفس، بحيث يصبح الطفل غير قادر على الحركة ويمكن أن يفقد في النهاية القدرة على البلع او التنفس وغالبا ما يتعرض هؤلاء الأطفال للموت في سن مبكرة في حال عدم تلقيهم العلاج.

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