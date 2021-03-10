استعراض قصص نجاح موظفات «كهرباء دبي»

المصدر: دبي- البيان

أطلق معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، برنامج «اختاري التحدي»، لتسليط الضوء على قصص نجاحات موظفات الهيئة وإنجازاتهن، وإبراز النماذج النسائية الناجحة وتشجيعها وتحفيزها.

جاء إطلاق البرنامج خلال لقاء معالي الطاير مع اللجنة النسائية في الهيئة افتراضياً، للاطلاع على إنجازات اللجنة، والاستماع إلى اقتراحاتها وأفكارها وآرائها.

وفي بداية اللقاء، هنّأ سعيد الطاير اللجنة النسائية في الهيئة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، مشيداً بدور موظفات الهيئة في دعم مسيرة التميز والريادة في الهيئة، وترسيخ مكانتها العالمية، وأكد الطاير مواصلة الهيئة توفير كل مقومات الدعم للمرأة، حيث تعد واحدة من أبرز المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة في قطاع الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة، حيث توفر الهيئة فرصاً متكافئة للرجل والمرأة، وتركز على تمكين المرأة بداية من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية، ما جعلها قدوة وأنموذجاً للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في داخل الدولة وخارجها.

وأضاف: «تسير هيئة كهرباء ومياه دبي، وفق النهج الذي أرساه المغفور له، بإذن الله، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمه رؤية القيادة الرشيدة لتمكين المجتمع من خلال تمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحفيز بيئة تنافسية، تقوم على الكفاءة والتميز وتقدير الكفاءات والقدرات والتفاني في العمل، وفق أفضل المعايير المحلية والعالمية».

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