سفارتا الإمارات وإسرائيل لدى الصين تنظمان فعالية احتفالية

المصدر: (بكين - وام)

عقدت سفارتا دولة الإمارات ودولة إسرائيل لدى جمهورية الصين الشعبية في بكين جلسة مشتركة عبر الإنترنت حول دور المرأة في مجالي الابتكار وريادة الأعمال مع بعض رائدات الأعمال احتفاء باليوم العالمي للمرأة.

وقدم علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وإيريت بن آبا، سفيرة دولة إسرائيل لدى الصين تحياتهما الحارة وتمنياتهما الطيبة للمرأة في جميع أنحاء العالم بهذه المناسبة.

وأعرب علي عبيد الظاهري عن سعادته بالعمل على تنظيم الاحتفال المشترك بهذه المناسبة مع السفارة الإسرائيلية تحت عنوان «المرأة في مجال الابتكار والاحتفال باليوم العالمي للمرأة»، مستعرضاً في هذا الشأن جهود دولة الإمارات لتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

وأشار إلى أن دستور دولة الإمارات كرس حقوقاً متساوية لجميع المواطنين، إذ يتمتع النساء والرجال بالوضع القانوني نفسه، والمطالبة بالألقاب، والحصول على التعليم، والحق في ممارسة المهن، بالإضافة إلى الحق في وراثة الممتلكات، كما الرجال تماماً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز