مواطنون: القيادة حريصة على مراعاة مصالح أفراد المجتمع

المصدر: دبي - نورا الأمير، سعيد الوشاحي

ثمن مواطنون توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الخاص بتمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي حتى مطلع عام 2023، والتي تأتي في سياق دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لمكونات المجتمع كافة، وتعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على مراعاة مصالح مختلف أفراد المجتمع.

وأكد خالد سويكت الهاجري مدير قسم رقابة الفعاليات الترويجية في اقتصادية دبي أن قرار تمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية حتى مطلع عام 2023 يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على مراعاة مصالح مختلف أفراد المجتمع بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويحفز بيئة الأعمال عموماً.

وأضاف إن المكانة التي حققتها دبي في الخريطة العالمية، رسختها الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، إذ باتت دبي عاصمة المال والأعمال، ووجهة الإقبال السكاني والسياحي نظراً لحزمة القوانين والتشريعات التي تضع مصلحة الأفراد والمؤسسات في مقدمة الأولويات، لافتاً إلى حكمة القرار ودوره في مواكبة توجهات الأسواق العالمية التي تأثرت نتيجة جائحة فيروس كورونا كوفيد ١٩.

وقال سعيد علي نقيب رئيس نيابة في النيابة العامة بدبي إن قرار تمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي حتى مطلع عام 2023، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تلبية طلبات المواطنين والمقيمين في الإمارة والارتقاء بدبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادة في العالم، لما لهذا القرار من أثر واضح في تقليل تكاليف المعيشة وتحقيق الرفاهية لجميع أفراد المجتمع، ودعم المستثمرين والمحافظة على القدرات التنافسية لإمارة دبي في جذب الاستثمارات.

تشجيع

وقالت منال الجوهري: إن البيئة الاقتصادية المستدامة لمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي تشجع المستثمرين، مشيرة إلى أن حكومة دبي خففت من آثار جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي، لافتة إلى حزم الدعم لتخفيف آثار الجائحة في جميع المستثمرين من دون استثناء.

وأفاد المواطن حميد الحتاوي بأن الخطوة من شأنها رفع الأعباء عن كاهل أصحاب الأعمال في هذه الفترة التي يمر بها العالم نتيجة لتداعيات جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، وقال إن القرار سينعكس على الاقتصاد بشكل خاص وعلى القطاعات كافة.

وذكر المواطن متعب الناصري أن قرار تمديد تجميد الرسوم يراعي احتياجات ومتطلبات المرحلة الاستثنائية التي يعيشها العالم في الوقت الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة على اطلاع تام وعن كثب على الاحتياجات كافة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وتعمل على تقديم التسهيلات التي تحقق الاستقرار المادي والاجتماعي لشرائح المجتمع كافة لتجاوز تداعيات الجائحة التي عصفت بالعالم.

من جهته قال سعود درويش إن تداعيات كورونا كان لها أثر في جميع الناس في العالم، ولكن بفضل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لم يكن لها تأثير مباشر في الأفراد وذلك بفضل القرارات التي كانت تصدر بين الحين والآخر للحفاظ على الاستقرار النفسي والوضع الاجتماعي للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أنه منذ اليوم الأول بدأت التسهيلات تنطلق في مختلف الجهات والتي كانت نتاج متابعة مباشرة من قبل القيادة الرشيدة التي كانت تتلمس احتياجات الجميع بلا استثناء.

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