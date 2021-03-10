تكريم «دبي الإسلامي» لرعايته مخيم زايد العلاجي

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

كرمت مجلة «999» مجلة الثقافة الاجتماعية والأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية، بنك دبي الإسلامي، تقديراً لرعايته مخيم زايد العلاجي الذي تقيمه مؤسسة نور دبي الخيرية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتلبية احتياجات أصحاب الهمم ممن يعانون من الإعاقة البصرية، وذلك بالتعاون مع مجلة «999» كشريك إعلامي للمؤسسة التي تقدم خدماتها الإنسانية في المناطق المحتاجة بقارتي آسيا وأفريقيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارات الدولة في الخارج.

وسلم العقيد عوض صالح سعيد رئيس تحرير مجلة «999» درعاً تقديرية وشهادة شكر وتقدير إلى وفد من بنك دبي الإسلامي.

وأكد العقيد عوض صالح أن إسهام مجلة «999» في توفير الرعاية لمخيم زايد العلاجي جاءت في إطار المشاركة بالمبادرات والفعاليات داخل وخارج الدولة لتخليد ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك في ظل توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومتابعة خليل داوود بدران رئيس لجنة تطوير مجلة «999»، بهدف تحقيق رؤية وشعار المجلة في تعزيز علاقة الشرطة بالمجتمع.

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