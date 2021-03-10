340 مليوناً مساعدات «صحة دبي» لمرضى في 3 سنوات

المصدر: (دبي - البيان)

بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها هيئة الصحة بدبي لمرضى معسرين خلال السنوات الثلاث الماضية 340 مليوناً و307 آلاف و464 درهماً، استفاد منها 102 ألف و331 شخصاً يمثلون 50 جنسية، وذلك ضمن حزمة من البرامج العلاجية والإنسانية التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع المحلي.

وبلغت قيمة هذه المساعدات خلال العام الماضي 216 مليوناً و360 ألفاً و861 درهماً استفاد منها 23942 مريضاً، وفي عام 2019 وصلت إلى 55 مليوناً و18 ألفاً 588 درهماً استفاد منها 32 ألفاً 861 مريضاً، وفي عام 2018 بلغت 68 مليوناً و928 ألف درهم استفاد منها 45528 مريضاً.

واستعرض سالم محمد بن لاحج مدير «صندوق الصحة» بهيئة الصحة بدبي الجهود والمبادرات والبرامج العلاجية التي نفذها الصندوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومنها برنامج «مساعدة» والذي تم من خلاله تقديم مساعدات علاجية وصلت قيمتها إلى 47 مليوناً و110 آلاف درهم استفاد منها 3997 مريضاً.

وأشار إلى المبادرات العلاجية للمرضى المعسرين التي تنفذها الهيئة من خلال صندوق الصحة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل مبادرة: «العيون»، ومبادرة: «علاج الأمراض النفسية»، ومبادرة: «أنقذ قلباً»، والعيادة التطوعية، ومبادرة: «علاج مرضى الكلى».

وأوضح ابن لاحج أن الهيئة قدمت خلال السنوات الثلاث الماضية مساعدات إنسانية بقيمة 933 ألفاً و519 درهماً ضمن برنامج علاج الخير لمبادرة العيون بالتعاون مع مؤسسة نور دبي استفاد منها 81 مريضاً.

كما قدمت مساعدات لمرضى معسرين ضمن مبادرة الأمراض النفسية بقيمة 223 ألفاً و691 درهماً استفاد منها 126 مريضاً، بينما بلغت قيمة المساعدات العلاجية التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة: «أنقذ قلباً» 4 ملايين 984 ألفاً و612 درهماً استفاد منها 206 مرضى.

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