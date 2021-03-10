صقر غباش يبحث التعاون مع عدد من السفراء

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، فرانسيسكو ج شاكون هيرنانديز سفير جمهورية كوستاريكا، ولارس هنريك بيرا بيريز سفير جمهورية غواتيمالا، وريكاردو لافييري سفير جمهورية بنما، وجوليو سيمون كاستانوس زوين سفير جمهورية الدومينيكان، بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

تم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول، وأهمية تعزيز التواصل بين الدول والشعوب والحضارات والثقافات ومد جسور التواصل والتعاون بين المجتمعات.

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