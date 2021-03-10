«الصحة» تطلق برنامجاً تدريبياً تطوعياً لطلبة الجامعات

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق برنامج تدريبي تطوعي لطلبة الجامعات بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بالشارقة بمشاركة 107 طلاب من مختلف الاختصاصات ويمتد على مدار شهر مارس الجاري لدعم الكادر الصحي في الاستجابة لجائحة «كوفيد 19» وتعزيز صحة القلب والشرايين في إطار حرص الوزارة على رفع جاهزية المتطوعين وترسيخ دورهم الداعم للجهود المبذولة على مستوى دولة الإمارات في مواجهة الجائحة ودعماً للمؤشر الوطني لأمراض القلب والشرايين في الأجندة الوطنية 2021.

يأتي البرنامج التدريبي في إطار حرص الوزارة على رفع جاهزية الشباب وتعزيز دورهم الفعّال في التعامل مع الأوبئة والحد من تأثيراتها المجتمعية.

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أن إطلاق البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب الطلبة الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع الأزمات الصحية وتعزيز قدراتهم في مساعدة المجتمع لمواجهة انتشار جائحة «كوفيد 19» إلى جانب تقديم الإرشادات حول سبل التعامل مع حالات الإنعاش القلبي والذي يسهم بدعم قدرات المنظومة الصحية في دولة الإمارات ضمن سلسلة جهود التوعية والتدريب والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» إلى جانب نشر الوعي في المجتمع بالأمراض القلبية وأهمية التصرف السليم لرفع نسبة نجاة المصابين بالأزمات القلبية في الدولة ودعم أهداف المؤشر الوطني لأمراض القلب والشرايين وفق الأجندة الوطنية 2021 الرامية إلى خفض نسبة المضاعفات والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين.

من جانبها أوضحت الدكتورة منى الكواري مديرة إدارة الرعاية التخصصية أن البرنامج يستهدف في المرحلة الأولى طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة، ويشمل في المراحل المتقدمة الطلبة من جامعات أخرى، ويتضمن إلى جانب تعزيز مهارات الطلبة على صعيد التعامل مع جائحة «كوفيد 19» مجموعة من التدريبات التفاعلية.

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