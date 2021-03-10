«أمن المواصلات» و«دفاع مدني دبي» يتبادلان الخبرات لتطوير جودة الأداء

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات وفداً من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، في زيارة للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال تطوير جودة الأداء والاستفادة من الخبرات الأمنية والمهنية.

ترأس الوفد العميد راشد الفلاسي، مساعد المدير العام للخدمات الذكية، وقام الوفد بجولة على محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب التابعة لمركز التدريب والإبداع بإدارة أمن المواصلات، واطلع خلال الجولة على المنصات المتوفرة في محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب، وهي منصة محاكاة واقعية لمحطات المترو، وغرفة العمليات وأنظمتها، ومنصة الأجهزة الذكية واستخداماتها، وقاعة التدريب باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، كما اطلع الوفد على قاعات التدريب الخاصة بمركز التدريب والإبداع، وتضمنت الزيارة شرحاً عن منظومة العمل الأمني والبرامج التدريبية المقدمة من مركز التدريب والإبداع في إدارة أمن المواصلات.

وفي ذات السياق، أكد العميد عبيد الحثبور أن زيارة الوفد تأتي في إطار التعاون بين الدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية لتبادل الخبرات والمعارف، وأن المؤسسات الحكومية في الدولة تنصب في إطار التعاون الذي يخدم الأهداف العليا في نقل الخبرات والممارسات الحديثة، وجعل إمارة دبي الإمارة الأكثر تقدماً على مستوى المؤسسات الحكومية، مضيفاً بأن تجربة إدارة أمن المواصلات تعد من التجارب الرائدة في تأمين قطاعي النقل والمواصلات، حيث تنتهج الإدارة استراتيجيات بعيدة المدى لرفع كفاءة العمل الأمني وتبني أحدث المنظومات العالمية في مجال النقل والمواصلات.

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