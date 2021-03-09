لجنة في «الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون الصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الذي عقد أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وذكرت ناعمة الشرهان، إن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع القانون، الذي يتكون من 58 مادة مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكذلك الجدول المقارن، بحيث تم الانتهاء من مناقشة عدد من المواد بشكل كامل، والتوافق على التعديلات التي ارتأتها اللجنة بشأنها، منوهة بأن اللجنة ستواصل خلال اجتماعها المقبل مناقشة بقية مواد مشروع القانون مع ممثلي الوزارة.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له، وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.

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