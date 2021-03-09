إغلاق كافتيريا ومطعم في أبوظبي لعدم التزامهما باشتراطات السلامة الغذائية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأتين غذائيتين الأولى هي كافتيريا «كوخ السلطان» في منطقة ناهل بالعين، وتحمل الرخصة التجارية رقم CN-1136232 والثانية «مأكولات نجمة المدينة» بأبوظبي والتي تحمل الرخصة التجارية (CN-1023766) وذلك لمخالفتهما القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتهما على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية بشأن قرار الإغلاق الإداري بحق كافتيريا «كوخ السلطان» جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة على مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، حيث صدر بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات وإنذار نهائي بالإغلاق لأسباب تتصل بتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء وعدم التزام صاحب المنشأة الغذائية باستيفاء الملاحظات المرصودة من قبل المفتشين على مدى شهر كامل، والتي تتعلق بوجود نشاط كثيف للحشرات في مناطق التحضير مما قد يؤثر على سلامة المواد الغذائية وتعريضها لخطر التلوث بما يهدد صحة المستهلكين.

ملاحظات

أما منشأة «مأكولات نجمة المدينة» فقد صدر قرار الإغلاق الإداري بحقها نتيجة تدني مستوى النظافة في جميع مناطق تداول وحفظ الغذاء وعدم التزام صاحب المنشأة باستيفاء ملاحظات المفتشين بشأن بعض المخالفات المتكررة، حيث صدر بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات وإنذاران بالإغلاق ورغم ذلك لم يبادر مسؤول المنشأة إلى تصويب المخالفات وإزالة أسبابها.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري بحق هاتين المنشأتين سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب المخالفات واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب الإغلاق.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

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