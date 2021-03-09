الشارقة تقر حزمة إجراءات وقائية خلال شهر رمضان

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، حزمة من القرارات بمناسبة قرب شهر رمضان الفضيل، ولما تقتضيه المصلحة العامة والتي تهدف إلى سلامة المجتمع، تمثلت في عدم التصريح أو السماح بإنشاء خيم الإفطار العائلي أو المؤسسي أو مكان عام لتناول وجبات جماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار في واجهات المطاعم أو في نقاط التجمعات، أو أمام المنازل والمساجد أو من خلال السيارات أو أية وسيلة أخرى.

منع

ومنع الإعلان تقديم عروض خاصة عن وجبات الإفطار بكافة الوسائل، واقتصار توزيع الوجبات أو المساعدات العينية على الأسر المحتاجة من قبل الجهات الخيرية الرسمية المعتمدة في الإمارة.

حملات

وستقوم فرق ميدانية مشكلة من الجهات المعنية بتكثيف حملاتها التفتيشة والمراقبة خلال الشهر الفضيل، وأهاب الفريق بجميع أفراد المجتمع إلى التعاون للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والاتصال على (901) أو من خلال البريد الإلكتروني covid19@shjpolice.gov.ae، في حال ملاحظة أي مخالفة للقرارات الصادرة عنها.

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