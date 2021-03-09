توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح "الخميس" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وحركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط أحيانا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:23 والثاني عند 01:00 والجزر الأول عند الساعة 17:57 والثاني عند الساعة 05:29.

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند 20:57 والثاني عند الساعة 08:18 والجزر الأول عند الساعة 14:04 والثاني عند الساعة 03:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 17 80 30

دبــي 33 18 70 25

الشارقة 35 15 75 25

عجمان 34 18 85 35

أم القيوين 33 14 85 30

رأس الخيمة 30 18 75 25

الفجيرة 32 21 65 20

العين 35 16 65 10

ليوا 36 15 85 15

الرويس 34 17 80 20

السلع 35 16 75 25

دلما 29 18 80 45

طنب الكبرى 28 19 85 40

طنب الصغرى 28 19 85 40

أبو موسى 28 19 85 40.

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