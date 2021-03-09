محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية روسيا

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. معالي سيرجي لافروف وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

ورحب سموه خلال اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - بزيارة معاليه إلى دولة الإمارات، وبحث معه .. علاقات الصداقة وتعزيز مستوى التعاون خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتي شهدت نمواً ملحوظا خلال العام الماضي.. إضافة إلى سبل تنمية مختلف جوانب التنسيق والعمل المشترك بين دولة الإمارات وروسيا بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تطرق الجانبان إلى مستجدات جائحة " كورونا " وجهود البلدين في مواجهتها وأهمية توسيع التعاون المشترك بهذا الشأن في إطار دعم الجهود الدولية لاحتواء تداعياتها الصحية والإنسانية والاجتماعية.

وبحث سموه ووزير الخارجية الروسي عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية .. مؤكداً الحرص المشترك على تعزيزها في جميع المجالات.

وقدم سموه خلال اللقاء .. رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للمرحلة المقبلة والتي جعلت تعزيز السلام والاستقرار والازدهار ضمن أولوياتها .. مؤكدا سموه أهمية أن يكون بناء السلام والاستقرار منهج عمل للمنطقة بما يخدم خططها للتنمية والازدهار ويعزز أمان شعوبها.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء .. بتسليم معالي سيرجي لافروف " وسام الاتحاد " ومعالي ميخائيل بوجدانوف نائب وزير خارجية روسيا " وسام زايد الثاني " من الطبقة الأولى اللذين منحهما صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. تقديراً لجهودهما وتكريماً لدورهما الكبير في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا ودفعها إلى الأمام على مختلف المستويات.

وتمنى سموه لوزير خارجية روسيا ونائبه دوام التوفيق والنجاح والتميز في خدمة بلدهما الصديق.

من جانبهما أعرب معالي سيرجي لافروف ومعالي ميخائيل بوغدانوف عن جزيل شكرهما وتقديرهما إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا المبادرة الكريمة .. مؤكدين اعتزازهما بهذا التقدير الرفيع الذي حظيا به من دولة الإمارات والذي يعد تثميناً للعلاقات المزدهرة بين البلدين.

كما أعربا عن اعتزازهما بالإسهام في ترسيخ علاقات الصداقة التي تجمع روسيا ودولة الإمارات والحرص على مواصلة دعمها وتطويرها في جميع المجالات.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وسعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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