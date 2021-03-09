"طرق دبي" تعدل وتطور خطوط الحافلات

المصدر: وام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إطلاقها خطين جديدين للحافلات العامة وتطوير عدة خطوط أخرى بدءاً من 10 مارس الجاري وهما الخط (5) بمسار من محطة مترو أبو هيل إلى شارع الخليج -مقابل محطة حافلات سوق الذهب- مروراً عبر محطة مترو الاتحاد وشارع بني ياس ويخدم بشكل عام المواقف التي كان يخدمها سابقاً الخط الملغي (C07) في منطقة ديرة بينما يُعنى الخط (6) بالمسار من محطة حافلات الغبيبة إلى مدينة دبي الطبية مروراً عبر المسار الجديد المخصص للحافلات العامة بشارع خالد بن الوليد ومحطة حافلات عود ميثاء ويدعم المناطق كافة التي كان يخدمها سابقاً الخط الملغي (C07) في بر دبي.

وأشارت الهيئة إلى أن الخطين الجديدين سيخدمان المناطق التجارية المركزية في كل من ديره وبر دبي وروعي في تخطيطهما الاستجابة للطلب المتنامي والجانب العمراني والسكاني في المنطقتين موضحة أنه في ذات التاريخ -10مارس الجاري- ستعمل الهيئة على تطوير عدة خطوط أخرى للحافلات حيث سيتم إلغاء الخط (C07) ولذلك يُنصح الركاب على مسار هذا الخط باستخدام الخطين البديلين للحافلات رقم (5) و(6) وأن الخط (28) الذي كان يبدأ من دبي مول وينتهي في لامسي بلازا سينتهي الآن في محطة حافلات عود ميثاء والذي تم إنجازه مؤخراً والخط (367) من محطة مترو اتصالات سيمر عبر مناطقالراشدية والورقاء والمدينة العالمية ومدينة دبي الأكاديمية وواحة دبي للسيليكون مع تحويل مساره ليمر داخل منطقة مردف بالاتجاه إلى مردف سيتي سنتر نتيجة تغير شبكة الطرق في المنطقة.

وعلاوة على ذلك فإن الخط (C18) الذي يبدأ من مساكن الشيخ راشد وينتهي الآن عند محطة حافلات عود ميثاء بدلاً عن لامسي بلازا وتم تحويلمسار الخط (F03) من الراشدية إلى مردف ليمر داخل مردف لخدمة مناطق إضافية كما تم تغيير مسار الخط (F10) من الراشدية إلى الورقاء عبر مردف ليمر داخل منطقة مردف بالاتجاه إلى مردف سيتي سنتر بسبب أعمال الطرق الجارية في المنطقة إلى جانب تمديد الخط (F70) ليصل الآن إلى محطة حافلات عود ميثاء التي تم افتتاحها حديثاً وكذلك تم اختصار مسار الخط (X23) الذي كان ينتهي سابقاً عند محطة حافلات سوق الذهب بحيث تكون محطته النهائية الآن محطة حافلات الغبيبة خلال ساعات الذروة ومحطته النهائية خارج ساعات الذروة محطة حافلات عود ميثاء.

وأكدت الهيئة حرصها الدائم على توسيع شبكة الحافلات العامة وتحسين تكاملها مع وسائل النقل العام الأخرى كالمترو والترام والنقل البحري وأن تطوير الربط بين مختلف وسائل شبكة المواصلات العامة سيجعل منها الخيار الأفضل للتنقل في الإمارة.

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