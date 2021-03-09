تنويه مهم بشأن إجراءات الدخول إلى أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

نوهت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي إلى أنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات الدخول الحالية والمعتمدة من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، والخاصة بالمطعمين والمشاركين في التجارب السريرية للقاحات فيروس كوفيد-19.

ويعفي البروتوكول المعتمد حالياً المطعمين والمشاركين في التجارب الذين تكون صفتهم المعرفة (النجمة أو E) في تطبيق الحصن ظاهرة وقت دخول الإمارة، من الفحص في اليومين الرابع والثامن.

وتهيب اللجنة بالجمهور استقاء المعلومات والأخبار من المنصة الرسمية، والتأكد من صحتها قبل تداولها.

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