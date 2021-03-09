حمدان بن محمد: التعليم المتميز رهان محمد بن راشد للعبور إلى المستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن بناء الإنسان هو قاعدة انطلاقنا للمستقبل المنشود للوطن والمواطن، وأن استثمارنا في التعليم المتميز هو رهان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعبور إلى هذا المستقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي أمس بمقر كلية الشرطة بدبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث أطلق سمو ولي عهد دبي مشروع «مدارس دبي»، الهادف إلى تقديم نموذج مدرسي متفرد ومبتكر بتكلفة مناسبة، وإرساء دعائم نموذج تعليمي إماراتي استثنائي يوفر تعليماً ذا معايير عالمية المستوى.

وقال سموه: تجسد «مدارس دبي» رؤيتنا لأجيال المستقبل وتشكل خطوة جديدة في خططنا لضمان استمرارية مسيرة التنمية والحفاظ على ديمومتها، مؤكداً أن التعليم كان وسيظل في صدارة القطاعات التي توليها حكومة دبي كل الدعم والرعاية.

وشهد سموه توقيع اتفاقية الشراكة بين حكومة دبي وشركة «تعليم» إيذاناً بالبدء في تشغيل «مدارس دبي» في إطار التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص لإدارة هذه المدارس. (دبي ــ وام )

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