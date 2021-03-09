سعيد الطاير يبحث التعاون مع وزير بريطاني

المصدر: دبي - البيان

عقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اجتماعاً مع غراهام ستيوارت، وزير الصادرات بوزارة التجارة الدولية البريطانية، في مقر السفارة البريطانية في دبي، بحضور سايمون بيني، المفوض التجاري الإقليمي البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط والقنصل العام للمملكة المتحدة في دبي والمناطق الشمالية، إذ بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات الطاقة والمياه.

وتخلل اللقاء قيام كل من معالي سعيد محمد الطاير وغراهام ستيوارت بتدشين محطة شحن السيارات الكهربائية في مقر السفارة.

علاقات

وأكد معالي الطاير أثناء اللقاء عمق العلاقات الإماراتية البريطانية، إذ جرى بحث تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات البريطانية في مشاريع المياه والطاقة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك التعاون الاستراتيجي بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة البريطانية في المجالات المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من الخبرات التي يتميز بها الجانبان.

مشاريع

وسلط معالي سعيد محمد الطاير الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئة، في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى استشراف وصوغ ورسم ملامح المستقبل وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية وصولاً إلى «مئوية الإمارات 2071» لتعزيز مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم.

وأكد معالي الطاير أن الهيئة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى توفير 75 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050. ولتحقيق ذلك، أطلقت الهيئة العديد من البرامج والمبادرات الخضراء بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وتحدث معاليه عن مبادرة «الشاحن الأخضر» التي أطلقتها الهيئة لإنشاء البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء إمارة دبي، إذ تم الانتهاء من تركيب ما يقارب 300 محطة شحن كهربائية في مواقع مختلفة في دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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