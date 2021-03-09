120 فرعاً للجمعيات التعاونية في الإمارات مع نهاية نوفمبر المقبل

المصدر: ( أبوظبي - وام )

يبلغ عدد فروع الجمعيات التعاونية 120 فرعاً مع نهاية شهر نوفمبر 2021، منتشرة في جميع إمارات الدولة، ما يعكس التوسع الكبير في الدور الذي يلعبه هذا النوع من الجمعيات في دعم النشاط التجاري والاقتصادي في الإمارات.

وفيما وصل عدد فروع الجمعيات التعاونية في أبوظبي إلى 54 فرعاً مع نهاية نوفمبر من العام الجاري فإن عدد فروع الجمعيات في دبي وصل إلى 44 فرعاً خلال فترة الرصد ذاتها. وتوزعت بقية فروع الجمعيات على إمارات الدولة الأخرى، وفي مقدمتها الشارقة ورأس الخيمة وعجمان.

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