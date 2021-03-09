تعاون بين «موانئ دبي العالمية» و«دبي لرعاية النساء والأطفال»

المصدر: (دبي - البيان)

استقبلت شيخة المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وفداً من موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، برئاسة محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، وبحضور مديري الإدارات من الجهتين، بمناسبة افتتاح مرسى المعرفة (مختبر الحاسب الآلي) في المؤسسة. جاء ذلك بعد توقيع المؤسسة لاتفاقية تعاون مشترك مع موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والتي تهدف إلى دعم النساء والأطفال الذين تحتضنهم المؤسسة.

وقالت شيخة المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: «نحن نعيش في دولة تقدر مكانة المرأة، وتدرك أهمية دورها في بناء المجتمع، لذلك، ومن خلال هذه المبادرة، نسعى لضمان استمرارية عملية التعلم والتمكين والتدريب والتأهيل المهني للحالات خلال الجائحة وما بعدها، لتحقيق الهدف الأسمى بتأهيل النساء من ضحايا العنف، للدخول في سوق العمل، بما يضمن لهن دخلاً ثابتاً، يلبي احتياجاتهن المعيشية».

من جانبه، قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: «باعتبارنا الممكن الرائد للتجارة الذكية، فإن دعم المبادرات الإنسانية، يمثل ركناً رئيساً في ثقافتنا المؤسسية، إذ نلتزم أيضاً بالارتقاء بالقوى العاملة النسائية في مؤسستنا، والتي تلعب دوراً مهماً في مسيرة تطورنا ونمونا.

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