صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع 5 سفراء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي 5 سفراء لدى الإمارات من دول صديقة. فقد استقبل كلاً على حدة: بختيار إبراهيموف سفير جمهورية أوزبكستان، وماديار مينيلبيكوف سفير جمهورية كازاخستان، ومحمد أبو جعفر سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، وماريا كاميليري سفيرة جمهورية مالطا، وعبدالقادر ميميدي سفير جمهورية شمال مقدونيا، بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع تأكيد أهمية إنشاء لجان صداقة برلمانية وتبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الإمارات وهذه الدول.

وأكد غباش أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستوى التحديات المستقبلية وتعزيز دور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية البرلمانية، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية خصوصاً تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والتطرف.

حلول

وأشار إلى أن الإمارات تسعى لحلول سياسية دبلوماسية لمختلف الأزمات في المنطقة والعالم، كما أكد التزام دولة الإمارات بنشر أفكار التسامح والتعايش السلمي واحترام الآخر في المجتمع، لافتاً إلى أن الدولة تعتبر نموذجاً في التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع ويعيش على أرضها ما يزيد على 200 جنسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز