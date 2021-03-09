ولي عهد الشارقة يشيد بجهود أكاديمية العلوم الشرطية

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة صباح أمس اجتماع مجلس الأكاديمية الذي عقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الأكاديمية.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع موعد تخريج طلبة الدفعة 21 أواخر شهر مارس الجاري، وذلك بعد استكمال متطلبات التخرج الكاملة، وضمن خطط التطور الأكاديمي وطرح أفضل البرامج الأكاديمية المتخصصة وافق المجلس على طرح تخصص الجودة والتميز في العمل الأمني ضمن برنامج الدكتوراه.

وأثنى سمو رئيس المجلس على الجهود التي بذلتها الأكاديمية لتجديد نظام الإدارة المتكامل، من قبل إحدى الجهات الرائدة والمتخصصة المانحة لشهادات نظام الإدارة المتكامل في الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية.

مستجدات

واطلع المجلس على مستجدات جائزة البحث العلمي في نسختها الثانية والمراحل التي قطعتها ضمن هذا السياق، حيث أشاد المجلس بأهداف الجائزة ودورها في دعم روح التنافس وترسيخ ثقافة البحث العلمي بين المتخصصين على مستوى الدولة والوطن العربي.

حضر الاجتماع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، العميد عبدالله مبارك بن عامر، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسلطان علي بن بطي المهيري، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والمقدم محمد حمد السويدي مقرر المجلس.

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