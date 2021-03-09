محمد الشرقي يدعو إلى نشر قيم الخير ودعم المحتاجين

المصدر: الفجيرة - وام

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء المؤسسة، بحضور سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وذلك لمناقشة خطة عمل المؤسسة، واعتماد ميزانية العام الماضي، وإقرار موازنة العام الجاري 2021.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع - الذي عقد أمس في مكتبه بالديوان الأميري - بأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، متمنياً لهم النجاح في مجالات تطوير عمل المؤسسة، وتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، التي تصب في مجال العمل الإنساني.

وأكد سموه أهمية متابعة خطط عمل المؤسسة، وتطبيقها ضمن خطتها الزمنية المحددة، وبما يتوافق مع خطط دولة الإمارات على الصعيد الإنساني.. لافتاً إلى أهمية نشر قيم الخير ودعم شرائح المجتمع الأكثر حاجة، في إمارة الفجيرة، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

واطلع سموه من سهيل راشد القاضي مدير المؤسسة، على أبرز المساعدات التي وفرتها المؤسسة على الصعيد التعليمي والصحي، مشيداً بالإجراءات التي أخذتها إدارة المؤسسة لإيصال مساعداتها للفئات المستهدفة.

حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأعضاء مجلس الأمناء.

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