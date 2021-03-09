لجنة بـ«الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون «اتحاد الملاك»

المصدر: (دبي - البيان)

واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة.

حضر الاجتماع كل من أعضاء اللجنة: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيره العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمه عبدالرحمن المنصوري.

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