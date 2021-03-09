«دبي للسيدات» يطلق حملته لربيع 2021 «نحن دائماً وجهتك الأقرب»

المصدر: دبي - البيان

أطلق نادي دبي للسيدات، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حملته لربيع 2021 تحت شعار «نحن دائماً وجهتك الأقرب» التي تهدف لتقديم ملاذ متنوع للمرأة من مختلف الأعمار والجنسيات من خلال الأنشطة المائية والرياضية والترفيهية المختلفة مع توفير مساحات خاصة بالاسترخاء والتأمل للمرأة، التي تمكنها من قضاء أجمل الأوقات الربيعية مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة المعلنة في دولة الإمارات.

وجهة استثنائية

وضمن برنامج يومي حافل يفتح نادي دبي للسيدات أبوابه يومياً للعضوات والزائرات من شروق الشمس وحتى الغروب طوال شهر مارس كوجهة ربيعية استثنائية تعززها مكانة شاطئه الفريدة باعتباره أفضل الوجهات البحرية المُخصصة للسيدات فقط والتي تقدم تجربة نوعية للمرأة مع العديد من الأنشطة التي تضج بالحيوية والحركة من جهة والخاصة بالاسترخاء والتأمل من جهة أخرى، كحصص اللياقة الجماعية، التنس، آيروبك المائي، الحصص الافتراضية، التخييم، ركن التأمل، يوغا المراجيح، ركن القراءة، جلسات منتجع الأصالة الصحي العلاجية وغيرها.

تهنئة واحتفاء

وأرسلت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة التهنئة لكل عضوات وزائرات النادي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وقالت «كل عام وجميع عضواتنا بخير لقد اخترنا هذا اليوم لانطلاقة هذه الحملة احتفاءً بالمرأة وبجهودها المقدرة في المجتمع وبصماتها المؤثرة في الحياة العامة والأسرية ولنقدم لها مساحة خاصة للاسترخاء وقضاء أجمل الأوقات برفقة العائلة والأصدقاء».

وأضافت إن النادي دائماً ما يدعم المرأة في مختلف المجالات وخاصة رائدات الأعمال الإماراتيات كما يشجع صاحبات المشاريع المتوسطة والصغيرة على تنمية مشاريعهن، مؤكدةً حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات على دعم المرأة وتشجيع استقرارها الاقتصادي الذي ينعكس على أسرتها وعلى المجتمع ككل.

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